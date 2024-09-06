Забарный отреагировал на слухи по поводу заинтересованности в его услугах топ-клуба АПЛ
В летнее трансферное окно защитник сборной Украины Илья Забарный, ныне выступающий за Борнмут, попадал на радары многих топ-клубов Европы. Наиболее активно обсуждались слухи о переходе украинца в Тоттенхэм.
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Забарный лично высказался по поводу возможной смены клуба, обратившись к болельщикам:
"Слухи всегда были, но я с агентами не общался по этому поводу и сосредоточен на игре в Борнмуте. А дальше посмотрим, пока ничего не знаю", - цитирует Илью портал Украинский футбол.
Напомним, сейчас Забарный находится в лагере национальной команды, где подопечные Сергея Реброва готовятся к старту Лиги наций. Уже в субботу 7 сентября наша национальная команда проведет игру против Албании.
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