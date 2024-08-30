От Забарного к Зинченко: Арсенал подписал нового голкипера

Арсенал оформил ещё один переход в последний день трансферного окна.

В течени последних нескольких дней лондонский клуб пытался подписать Жоана Гасрию из Эспаньола, но испанский клуб требовал 30 млн евро.

Тогда "канониры" переключили свое внимание на вратаря Борнмута Нето, с которым удалось быстро договориться.

Бразилец перешел в Арсенал по арендному соглашению без опции выкупа.

Напомним, в прошлом сезоне Нето провел 32 матча, в которых пропустил 55 голов и семь раз сохранил ворота сухими.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция дедлайна трансферного окна.

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