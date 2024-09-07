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В возрасте 86 лет ушел из жизни легенда Ливерпуля

Рон Йейтс в последние годы боролся с тяжелой болезнью.
Сегодня, 17:35
Рон Йейтс / Getty Images
Рон Йейтс / Getty Images

В субботу, 7 сентября, ушел из жизни бывший капитан Ливерпуля Рон Йейтс.

Мужчине было 86 лет, и в последние годы он боролся с болезнью Альцгеймера. В память о своем капитане в клубе приспустили все флаги.

Напомним, Рон Йейтс выступал за Ливерпуль с 1961 по 1971 год, проведя в клубе 448 матчей, из которых 400 - с капитанской повязкой.

В истории Ливерпуля хавбек является вторым по этому показателю после Стивена Джеррарда.

После окончания футбольной карьеры Йейтс работал в Ливерпуле в качестве скаута до 2006 года.

Ранее также погиб молодой тренер Айнтрахта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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