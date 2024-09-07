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Футбол

"Все еще достоин": 38-летний Руни положил красивый гол в матче легенд МЮ и Селтика

Экс-форвард не разучился бить штрафные.
Вчера, 22:35
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

В субботу, 7 сентября, на Олд Траффорд состоялся матч между легендами Манчестер Юнайтед и Селтика.

Поединок закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались ветераны шотландского клуба.

Манчестер Юнайтед открыл счет еще в первом тайме усилиями Уэйна Руни.

38-летний экс-нападающий вспомнил свои лучшие годы и пробил ровно в девятку со штрафного.

Ранее также сборная Англии легко справилась со сборной Ирландии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни

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