"Все еще достоин": 38-летний Руни положил красивый гол в матче легенд МЮ и Селтика
Экс-форвард не разучился бить штрафные.
В субботу, 7 сентября, на Олд Траффорд состоялся матч между легендами Манчестер Юнайтед и Селтика.
Поединок закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались ветераны шотландского клуба.
Манчестер Юнайтед открыл счет еще в первом тайме усилиями Уэйна Руни.
38-летний экс-нападающий вспомнил свои лучшие годы и пробил ровно в девятку со штрафного.
Ранее также сборная Англии легко справилась со сборной Ирландии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!