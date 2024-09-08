Экс-тренер сборной Украины раскритиковал Довбика за переход в Рому: Не заиграет
Летом украинский форвард Артем Довбик перебрался в итальянскую Рому. Нападающий неудачно начал свои выступления в новом клубе – в активе Артема еще нет результативных действий в новом клубе.
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Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал Артема, не подбирая слов по поводу игры форварда:
"Довбику повезло в "Жироне", потому что там были хорошие, скоростные фланги, которые снабжали его передачами. В "Роме" такого нет. Не заиграет там Довбик. В римском клубе скоро поймут, кого они купили, ведь он не может забивать без" поддержки с флангами.
Центральный нападающий в современном футболе должен двигаться влево, вправо, играть на рывках. А Довбик не умеет даже оторваться от защитника. Он может только внутри играть за счет своих габаритов и отдавать в одно касание. Я не видел, чтобы Довбик открывался, принимал, совершал обманные движения", - цитирует Сабо Sport-express.ua.
Напомним, Довбик не смог помочь национальной команде в стартовом туре Лиги наций, где подопечные Сергея Реброва минимально уступили Албанию (1:2).
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