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Один из лидеров Ливерпуля намерен подписать новый контракт с клубом

Вирджил ван Дейк желает сыграть за мерсисайдцев еще как минимум два сезона.
Сегодня, 09:20
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Английский Ливерпуль имеет достаточно плохую ситуацию с контрактами своих лидеров. Текущие соглашения Трента Александра-Арнольда, Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха истекают летом, но, похоже некоторых все же удастся сохранить.

Как сообщает издание Mirror, ван Дейк выразил желание продолжить свое сотрудничество с мерсисайдцами. Нидерландский центрбек имеет желание остаться в стане «красных», по меньшей мере, до лета 2026.

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Финансовые детали возможной новой сделки пока неизвестны. По неофициальным данным, сейчас Вирджил зарабатывает 11.5 млн фунтов до вычета налогов.

В текущем сезоне 32-летний центрбек провел 3 матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вирджил ван Дейк

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