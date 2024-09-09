Наставник Челси высказался о трансфере Санчо

Наставник Челси высказался о трансфере СанчоДжейдон может быть полезным против «автобусов».

Наставник Челси Энцо Мареска высказался о причинах подписания Джейдона Санчо в аренду.

По словам итальянского специалиста, английский вингер будет хорошей опцией против команд, которые защищаются большую часть времени матча низким блоком.

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«Я очень рад, что Санчо в Челси, он здесь, потому что нам нравится такой тип игроков, которые могут помочь в ситуациях один-на-один.

Он ключевой игрок против команд, которые защищаются низким блоком, он нам нужен», - сказал Мареска.

Отметим, Санчо перешел к "синим" в последний день трансферного окна.

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