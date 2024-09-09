Наставник Челси высказался о трансфере Санчо
Наставник Челси высказался о трансфере СанчоДжейдон может быть полезным против «автобусов».
Наставник Челси Энцо Мареска высказался о причинах подписания Джейдона Санчо в аренду.
По словам итальянского специалиста, английский вингер будет хорошей опцией против команд, которые защищаются большую часть времени матча низким блоком.
Читай также: В Челси назревает "гражданская война" между владельцами клуба
«Я очень рад, что Санчо в Челси, он здесь, потому что нам нравится такой тип игроков, которые могут помочь в ситуациях один-на-один.
Он ключевой игрок против команд, которые защищаются низким блоком, он нам нужен», - сказал Мареска.
Отметим, Санчо перешел к "синим" в последний день трансферного окна.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!