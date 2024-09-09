Экс-нападающий Милана перебрался в экзотический чемпионат

Мбай Ньянг стал игроком Видада из Касабланки.

Бывший форвард Милана и ряда французских и итальянских клубов Мбай Ньянг нашел себе новый коллектив.

Как сообщает пресс-служба Видада Касабланка, сенегалец подписал контракт с марокканским грандом. Переход состоялся на правах свободного агента.

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Соглашение с местным топ-клубом Ньянг подписал на 2 года. Финансовые детали остаются неизвестными.

Последним клубом Мбая был Эмполи, за который он провел 14 матчей, забив 6 голов и отдав 1 ассист.

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