Роналду назвал футболистов, которые будут конкурировать за Золотой Мяч в ближайшие годы

Криштиану "ставит" на игроков, которые уже известны широкой публике.

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями о претендентах на Золотой Мяч в ближайшие годы.

По словам португальца, главным фаворитом будет Килиан Мбаппе, но Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд и Ламин Ямаль смогут навязывать ему конкуренцию.

"Я думаю, что Мбаппе хорошо проявит себя в Реале. Этому будет способствовать хорошая структура клуба, у них есть хороший тренер, президент который в клубе уже много лет.

Я думаю, что у него не будет проблем. Он талантлив, он показывал все на что способен и я думаю, что у него все получится.

Килиан Мбаппе сможет становиться обладателем Золотого Мяча в ближайшие годы. Он, Холанд, Беллингем и Ламин будут лучшими

Это новая генерация игроков, у которой безграничный потенциал", - сказал Роналду в разговоре с Рио Фердинандом на своем Youtube-канале.

Напомним, ранее Криштиану поделился мыслями о успехах Реала в Лиге чемпионов.

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