Кейн проведет 100-й матч за сборную Англии

Матч с Финляндией станет для форварда особенным.

Форвард Баварии сборной Англии Харри Кейн сегодня проведет юбилейный матч за национальную команду.

Соответствующим постом поделился официальный Твиттер сборной Англии.

Напомним, что сегодня, параллельно с матчем сборной Украины, "три льва" будут принимать дома Финляндию.

На текущий момент у 31-летнего Кейна 99 матчей в составе сборной Англии и отличился 66-ю голами.

Онлайн трансляция матча Украина - Чехия доступна на нашем сайте.

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