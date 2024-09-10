Кейн проведет 100-й матч за сборную Англии
Матч с Финляндией станет для форварда особенным.
Форвард Баварии сборной Англии Харри Кейн сегодня проведет юбилейный матч за национальную команду.
Соответствующим постом поделился официальный Твиттер сборной Англии.
💯👕🤍 pic.twitter.com/n7NOYO18W8— England (@England) September 10, 2024
Напомним, что сегодня, параллельно с матчем сборной Украины, "три льва" будут принимать дома Финляндию.
На текущий момент у 31-летнего Кейна 99 матчей в составе сборной Англии и отличился 66-ю голами.
Онлайн трансляция матча Украина - Чехия доступна на нашем сайте.
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