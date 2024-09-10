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Кейн проведет 100-й матч за сборную Англии

Матч с Финляндией станет для форварда особенным.
Сегодня, 20:08
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Форвард Баварии сборной Англии Харри Кейн сегодня проведет юбилейный матч за национальную команду.

Соответствующим постом поделился официальный Твиттер сборной Англии.

Напомним, что сегодня, параллельно с матчем сборной Украины, "три льва" будут принимать дома Финляндию.

На текущий момент у 31-летнего Кейна 99 матчей в составе сборной Англии и отличился 66-ю голами.

Онлайн трансляция матча Украина - Чехия доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

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