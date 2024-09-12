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ПСЖ обязали выплатить Мбаппе огромную сумму в течение недели

Килиан сможет получить свои долги.
Сегодня, 18:58
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ обязали выплатить Килиану Мбаппе задолженность за последние три месяца контракта.

Как сообщает издание L'equipe, юридическая комиссия французской Лиги 1 встала на защиту форварда, и теперь парижане вынуждены заплатить 55 млн евро своему экс-футболисту.

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В эту сумму входят: Зарплата за три месяца, этический бонус и часть бонуса за подписание контракта. У ПСЖ есть почти неделя, а точнее 8 дней, чтобы рассчитаться с футболистом.

В случае невыполнения условий французскому гранду грозят штрафные санкции, в том числе, возможно исключение из розыгрыша Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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