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Роналду: Мой блеск не исчезнет из-за того, что люди с телевидения критикуют меня

Криштиану высказался о влиянии телеэкспертов.
Сегодня, 21:08
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду поделился мыслями о критике телеэкспертов.

По словам футболиста, он не обращает внимание на них. Его мотивируют болельщики.

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«Люди постоянно обращают внимание на плохое, а не на хорошее. И что же теперь? Мне «повесить бутсы на гвоздь» из-за того, что меня критикуют две крысы?

Мир любит меня, фанаты любят меня - это моя мотивация продолжать выступать на самом высоком уровне. Люди любят меня. Мой блеск не исчезнет из-за того, что два человека из ТВ, о которых все впервые слышат, критикуют меня», - сказал Роналду.

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