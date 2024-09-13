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Мареска прокомментировал конфликт между владельцами Челси

Тренер сосредоточен исключительно на футболе.
Сегодня, 19:20
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал конфликт между Бегдадом Эгбали и Тоддом Боули.

Напомним, между владельцами возникли серьезные разногласия, и теперь стороны пытаются выкупить части клуба друг друга.

Мареска же заявил, что он, как тренер, сосредоточен только на футболе, понимая, что он все равно не сможет повлиять на ситуацию.

"Я сосредоточен на завтрашней игре. В течение последней недели я делал то же самое - концентрировался на предстоящем матче и на том, как подготовиться к нему как можно лучше. Другие вещи я не могу контролировать.

Я говорил с Тоддом, когда мы играли с Сити, и с Бегдадом несколько дней назад; я разговариваю с ними обоими, нет никаких проблем. Мое внимание сосредоточено на поле. Игроки - профессионалы, и они понимают, что это вещи, которые мы не можем контролировать. Я не знаю, произойдет ли что-то произойдет, не имею никакого представления", - цитирует Мареску daily sports.

Ранее также сообщалось, что звезда Ливерпуля заинтересовал итальянские клубы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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