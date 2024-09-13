Челси отправил в Турцию форварда, которого ранее неудачно пытался продать в Грецию

Форвард Челси Давид Датро Фофана все же покинул клуб.

Напомним, ранее лондонцы почти договорились об аренде нападающего в АЕК, но сделка сорвалась в последний момент.

Так как Фофана совершенно бесполезен для Марески, клуб начал активно искать варианты в Турции, так как там все еще открыто трансферное окно.

И к счастью для Челси, арендовать форварда согласился Гезтепе, возможно даже с опцией выкупа в 20 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что Мареска не интересуется конфликтом в руководстве клуба.

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