Челси отправил в Турцию форварда, которого ранее неудачно пытался продать в Грецию
Гезтепе согласился арендовать Давида Датро Фофана.
Форвард Челси Давид Датро Фофана все же покинул клуб.
Напомним, ранее лондонцы почти договорились об аренде нападающего в АЕК, но сделка сорвалась в последний момент.
Так как Фофана совершенно бесполезен для Марески, клуб начал активно искать варианты в Турции, так как там все еще открыто трансферное окно.
И к счастью для Челси, арендовать форварда согласился Гезтепе, возможно даже с опцией выкупа в 20 млн фунтов.
Ранее также сообщалось, что Мареска не интересуется конфликтом в руководстве клуба.
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