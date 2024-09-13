iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси отправил в Турцию форварда, которого ранее неудачно пытался продать в Грецию

Гезтепе согласился арендовать Давида Датро Фофана.
Вчера, 22:30
Давид Датро Фофана / gostepe.org.tr
Давид Датро Фофана / gostepe.org.tr

Форвард Челси Давид Датро Фофана все же покинул клуб.

Напомним, ранее лондонцы почти договорились об аренде нападающего в АЕК, но сделка сорвалась в последний момент.

Так как Фофана совершенно бесполезен для Марески, клуб начал активно искать варианты в Турции, так как там все еще открыто трансферное окно.

И к счастью для Челси, арендовать форварда согласился Гезтепе, возможно даже с опцией выкупа в 20 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что Мареска не интересуется конфликтом в руководстве клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Мареска прокомментировал конфликт между владельцами Челси Мареска прокомментировал конфликт между владельцами Челси
Тренер Челси допустил возвращение игрока, от которого он отказался Тренер Челси допустил возвращение игрока, от которого он отказался
Игрок Челси рассказал, как решился расистский скандал с Фернандесом Игрок Челси рассказал, как решился расистский скандал с Фернандесом
Украинский вратарь находится на просмотре в Челси - журналист Украинский вратарь находится на просмотре в Челси - журналист
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Оболонь - Александрия, Боруссия Д - Хайденхайм, Бетис - Леганес, Сент-Этьен - Лилль
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:29
The International 2024: Liquid сыграют с Gaimin Gladiators в финале верхней сетки
Киберспорт00:29
The International: онлайн трансляция четвертьфиналов нижней сетки и финала верхней
Вчера, 23:57
Украина23:57
Многолетний гендиректор Динамо покинул клуб
Другие страны23:37
Ан-Наср Роналду в последний момент спасся в матче против Аль-Ахли
Теннис23:29
Кубок Дэвиса: Овчаренко уступил Олиелю, Сачко - Цукерману
Бокс23:08
"Дважды деклассировал": Джошуа предостерегли от желания провести третий бой с Усиком
Легкая атлетика23:06
Магучих в третий раз подряд выиграла финал Бриллиантовой лиги
Украина22:45
УАФ утвердила алгоритм действий в случае снятия команды с чемпионата после плей-офф
Европа22:30
Челси отправил в Турцию форварда, которого ранее неудачно пытался продать в Грецию
Бокс21:56
Тренер Уайлдера ответил, собирается ли его подопечный завершить карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK