Анчелотти установил личный рекорд без поражений
Специалист продлил серию до 32 матчей.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти установил новый личный рекорд.
Напомним, накануне "сливочные" обыграли Сосьедад и продлили серию своего тренера до 32 матчей без поражений.
В последний раз итальянец проигрывал в январе этого года в матче против Атлетико.
Интересно, что предыдущий рекорд Анчелотти установил также у руля Реала, в сезоне-2013/14 команда не проигрывала 31 матч подряд.
Ранее также феерично дебютировал в Саудовской Аравии Крис Смоллинг.
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