Анчелотти установил личный рекорд без поражений

Главный тренер Реала Карло Анчелотти установил новый личный рекорд.

Напомним, накануне "сливочные" обыграли Сосьедад и продлили серию своего тренера до 32 матчей без поражений.

В последний раз итальянец проигрывал в январе этого года в матче против Атлетико.

Интересно, что предыдущий рекорд Анчелотти установил также у руля Реала, в сезоне-2013/14 команда не проигрывала 31 матч подряд.

Ранее также феерично дебютировал в Саудовской Аравии Крис Смоллинг.

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