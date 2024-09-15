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Анчелотти установил личный рекорд без поражений

Специалист продлил серию до 32 матчей.
Сегодня, 11:30
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти установил новый личный рекорд.

Напомним, накануне "сливочные" обыграли Сосьедад и продлили серию своего тренера до 32 матчей без поражений.

В последний раз итальянец проигрывал в январе этого года в матче против Атлетико.

Интересно, что предыдущий рекорд Анчелотти установил также у руля Реала, в сезоне-2013/14 команда не проигрывала 31 матч подряд.

Ранее также феерично дебютировал в Саудовской Аравии Крис Смоллинг.

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