"Мы находимся там, где и ожидали": Анчелотти оценил старт сезона

Однако немного очков Реал все же не добрал.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти позитивно оценил старт сезона для своего клуба.

Напомним, после пяти туров Реал делит вторую строчку с еще двумя клубами, имея в активе 11 очков, и отставая от Барселоны на четыре пункта.

Итальянский специалист заявил, что пока сезон складывается согласно ожиданиям, однако Реал мог быть выше.

"Мы могли набрать в Ла Лиге на два очка больше. После первых шести матчей сезона мы находимся там, где и ожидали, и уже выиграли первый трофей.

Много лет назад предсезонная подготовка в футболе длилась 5 недель – то, что нужно игрокам, чтобы хорошо подготовиться. Это был предсезонный период для нас, сейчас нам нужно прибавлять, и я думаю, что мы хорошо прогрессируем", - цитирует Анчелотти Marca.

Ранее также сообщалось, что защитник Реала не примет участия в матче Лиги чемпионов.

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