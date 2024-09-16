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"Мы находимся там, где и ожидали": Анчелотти оценил старт сезона

Однако немного очков Реал все же не добрал.
Сегодня, 16:55
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти позитивно оценил старт сезона для своего клуба.

Напомним, после пяти туров Реал делит вторую строчку с еще двумя клубами, имея в активе 11 очков, и отставая от Барселоны на четыре пункта.

Итальянский специалист заявил, что пока сезон складывается согласно ожиданиям, однако Реал мог быть выше.

"Мы могли набрать в Ла Лиге на два очка больше. После первых шести матчей сезона мы находимся там, где и ожидали, и уже выиграли первый трофей.

Много лет назад предсезонная подготовка в футболе длилась 5 недель – то, что нужно игрокам, чтобы хорошо подготовиться. Это был предсезонный период для нас, сейчас нам нужно прибавлять, и я думаю, что мы хорошо прогрессируем", - цитирует Анчелотти Marca.

Ранее также сообщалось, что защитник Реала не примет участия в матче Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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