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Защитник Баварии рискует пропустить около двух месяцев

Саша Бое получил тяжелую травму.
Сегодня, 11:57
Саша Боэ / Getty Images
Саша Боэ / Getty Images

Защитник Баварии Саша Боэ пропустит большой срок времени из-за травмы.

Как сообщает BILD, француз получил разрыв мениска. Из-за повреждения Боэ пропустит около двух месяцев.

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Саща травмировался во время одной из тренировок. Обстоятельства получения повреждения остаются неизвестными.

24-летний правый защитник перешел в стан мюнхенцев прошлой зимой из Галатасарая за 30 млн евро. В этом сезоне на его счету 1 ассист в 2 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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