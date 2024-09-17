Защитник Баварии рискует пропустить около двух месяцев
Саша Бое получил тяжелую травму.
Защитник Баварии Саша Боэ пропустит большой срок времени из-за травмы.
Как сообщает BILD, француз получил разрыв мениска. Из-за повреждения Боэ пропустит около двух месяцев.
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Саща травмировался во время одной из тренировок. Обстоятельства получения повреждения остаются неизвестными.
24-летний правый защитник перешел в стан мюнхенцев прошлой зимой из Галатасарая за 30 млн евро. В этом сезоне на его счету 1 ассист в 2 матчах.
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