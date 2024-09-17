Слот прокомментировал возможный дебют единственного новичка команды

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал возможный дебют Федерико Кьезы.

Напомним, что итальянец впервые попал в заявку команду на предстоящий матч Лиги чемпионов против Милана.

Однако Слот заявил, что болельщикам не стоит пока ожидать появления Федерико в стартовом составе.

"Он впервые в нашем составе. И поскольку я сказал, что он впервые в нашей команде, для него и для всех будет большим сюрпризом, если он выйдет в старте.

Так что я не думаю, что стоит ожидать, что он выйдет в старте, но он может сыграть несколько минут, если он нам понадобится. Это мы еще увидим.

Не ждите, что он выйдет в стартовом составе, потому что он долгое время тренировался самостоятельно с Юве, а теперь несколько недель с нами, у него было немного тренировочного времени. Ему еще рано играть 90 минут, но, надеюсь, он сможет выйти в стартовом составе в ближайших матчах", - цитирует Слота 90Min.

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