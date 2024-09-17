Ярмолюк потрапив до стартового складу Брентфорда на кубковий матч
Украинец снова сыграет в рамках Кубка Английской лиги.
Украинский хавбек Егор Ярмолюк попал в стартовый состав Брентфорда.
Напомним, сегодня команда Томаса Франка встретится с Лейтоном Ориентом в рамках Кубка Английской лиги.
Отметим, что для украинца это уже второе попадание в стартовый состав. В прошлом туре кубка Егор также вышел в стартовом составе на матч против Колчестера.
В рамках же АПЛ Ярмолюк провел всего шесть минут на поле в матче 1-го тура АПЛ против Манчестер Сити.
Ранее также сообщалось, что одноклубник Артема Довбика намерен подать в суд на Рому.
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