Названы сроки восстановления основного вратаря Милана после травмы

Голкипер Милана Майк Меньян уже вскоре может вернуться в строй после повреждения.

29-летний вратарь получил травму в матче основной стадии Лиги чемпионов с Ливерпулем (1:3) и был вынужденно заменен в начале второго тайма.

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Как сообщает TMW, повреждение Меньяна не является серьезным, у него ушиб правого колена и он даже имеет шанс восстановиться к дерби с Интером, которое состоится в воскресенье, 22 сентября.

Если же француз не будет готов, место в воротах "россонери" в поединке с "нерадзурри", как и в Лиге чемпионов, займет 19-летний Лоренцо Торриани.

В нынешнем сезоне Меньян провел за Милан пять матчей, в которых пропустил восемь голов, а в одном поединке сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее главный тренер Милана Паулу Фонсека прокомментировал поражение от Ливерпуля в Лиге чемпионов.

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