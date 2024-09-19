Реал стремится подписать звездного одноклубника Мудрика
Рис Джеймс может сменить клубную прописку.
Мадридский Реал хочет усилить свой состав защитником лондонского Челси Рисом Джеймсом. Об этом пишет испанское издание Fichajes.net.
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По информации источника, королевский клуб видит в 24-летнем футболисте долгосрочную замену для Дани Карвахаля. Однако никаких подробностей больше не сообщается.
Напомним, в сезоне 2024/25 Рис Джеймс еще не провел ни одного официального матча, потому что травмировал подколенное сухожилие перед началом кампании.
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