Челси сразится с Арсеналом за звезду Барселоны
Жуль Кунде может перебраться в Англию.
Руководство лондонского Челси рассматривает вариант с приглашением в свой состав французского защитника Жюля Кунде, ныне выступающего за Барселону. Об этом пишет Sport.es.
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По информации источника, Челси планирует выделить на трансфер Кунде 60 миллионов евро.
Приоритетом для 25-летнего защитника сборной Франции является продолжение выступлений за Барселону, цвета которой он защищает с 2022 года.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету защитника 1 гол и 1 ассист в 6 матчах за Барселону во всех турнирах.
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