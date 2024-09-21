Челси сразится с Арсеналом за звезду Барселоны

Жуль Кунде может перебраться в Англию.

Руководство лондонского Челси рассматривает вариант с приглашением в свой состав французского защитника Жюля Кунде, ныне выступающего за Барселону. Об этом пишет Sport.es.

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По информации источника, Челси планирует выделить на трансфер Кунде 60 миллионов евро.

Приоритетом для 25-летнего защитника сборной Франции является продолжение выступлений за Барселону, цвета которой он защищает с 2022 года.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету защитника 1 гол и 1 ассист в 6 матчах за Барселону во всех турнирах.

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