Цыганков - в запасе на матч против Валенсии

Украинец может усилить свою команду выходом на замену.

В рамках 6-го тура Ла Лиги Жирона встретится с Валенсией в рамках 6-го тура Ла Лиги.

Наставник каталонцев Мичел определился с составом на матч. Украинец Виктор Цыганков оказался на скамейке для запасных.

Вингер «красно-белых» впервые в этом сезоне оказывается именно на скамейке. В первом туре он был вне заявки из-за травмы, а во всех остальных матчах играл со старта.

Матч Жирона - Валенсия состоится сегодня, 21 сентября, в 19:30 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!