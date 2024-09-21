iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Цыганков - в запасе на матч против Валенсии

Украинец может усилить свою команду выходом на замену.
Сегодня, 18:39
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В рамках 6-го тура Ла Лиги Жирона встретится с Валенсией в рамках 6-го тура Ла Лиги.

Наставник каталонцев Мичел определился с составом на матч. Украинец Виктор Цыганков оказался на скамейке для запасных.

Вингер «красно-белых» впервые в этом сезоне оказывается именно на скамейке. В первом туре он был вне заявки из-за травмы, а во всех остальных матчах играл со старта.

Матч Жирона - Валенсия состоится сегодня, 21 сентября, в 19:30 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Виктор Цыганков

Статьи по теме

Ошибка Гассаниги не позволила Жироне с Цыганковым удержать ничью в игре с ПСЖ Ошибка Гассаниги не позволила Жироне с Цыганковым удержать ничью в игре с ПСЖ
Атлетико с дебютными голами Галлагера и Альвареса уверенно обыграл Валенсию Атлетико с дебютными голами Галлагера и Альвареса уверенно обыграл Валенсию
Барселона с дублем Ямаля разгромила в гостях Жирону с Цыганковым Барселона с дублем Ямаля разгромила в гостях Жирону с Цыганковым
Форвард Валенсии арестован по подозрению в сексуальном насилии Форвард Валенсии арестован по подозрению в сексуальном насилии
Помочь журналистам

Видео

Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:08
"Хочу поделиться своим мнением": Судаков высказался о незабитом пенальти Болоньи
Европа21:04
Ювентус сыграл в скучную ничью с Наполи
Европа20:45
Дженоа раскрыла информацию о травме Малиновского
Европа20:41
Наставник Дженоа высказался об ужасной травме Малиновского
Европа20:16
Экс-игрок Барселоны, который критиковал росию, может оказаться на болотах
Украина19:57
Динамо и Рух сыграли в скучную нулевую ничью
19:45
Сборная Украины по футзалу обыграла Афганистан и вышла в плей-офф ЧМ-2024
Европа19:34
Голы двух украинцев не помогли Лехии победить в матче чемпионата Польши
Формула 119:20
Ферстаппен устроил акцию протеста после полученного штрафа
Европа18:59
Эвертон без Миколенко не сумел обыграть новичка АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK