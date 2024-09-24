iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Появился неожиданный претендент на Осимхена

Нигериец попал в сферу интересов туринського Ювентуса.
Сегодня, 12:23
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен, ныне выступающий за Галатасарай на правах аренды, заинтересовал руководство туринского Ювентуса. Об этом пишет итальянское издание Rai.

По сообщению источника, переход может произойти зимой. Однако, ныне вероятность перехода нигерийца в Ювентус выглядит низкой из-за наличия Душана Влаховича.

Стоит отметить, что Осимхен принадлежит Наполи. Контракт нигерийца с неаполитанцами содержит пункт о выкупе, активировать который могут только иностранные клубы (не итальянские), поэтому Ювентусу придется вести переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

Напомним, сейчас Осимхен играет за Галатасарай. В составе турецкого гранда нигериец провел два матча и отдал два ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен ФК Ювентус

Статьи по теме

В ПСЖ рассказали, почему передумали подписывать Осимхена В ПСЖ рассказали, почему передумали подписывать Осимхена
Виктор Осимхен - игрок Галатасарая Виктор Осимхен - игрок Галатасарая
Осимхен дал добро на переход из Наполи в Галатасарай Осимхен дал добро на переход из Наполи в Галатасарай
У звезды Наполи появился неожиданный вариант продолжения карьеры У звезды Наполи появился неожиданный вариант продолжения карьеры
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Европы14:27
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы
Украина14:00
"Настоящие мужчины": Суркис оценил трансферы Герреро и Себальоса в Динамо
Бокс13:55
"Вызовут большой ажиотаж": Экс-тренер Джошуа рассказал, с кем ему еще можно устроить два больших боя
13:13
Нидерланды - Украина: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу
Украина13:05
Бондаренко получит дебютный вызов в сборную Украины
Олимпийские игры12:45
"Мы с Верняевым не можем потянуть целую команду": Ковтун - о выступлении украинских гимнастов на Олимпиаде-2024
Европа12:23
Появился неожиданный претендент на Осимхена
Бокс12:21
"Совсем другой парень": Тренер Дюбуа объяснил, почему тот может победить Усика в реванше
12:00
ЧМ-2024 по футзалу: стартуют матчи 1/8 финала - Украина встретится с Нидерландами
11:58
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Нидерландами в 1/8 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK