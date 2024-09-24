Появился неожиданный претендент на Осимхена

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен, ныне выступающий за Галатасарай на правах аренды, заинтересовал руководство туринского Ювентуса. Об этом пишет итальянское издание Rai.

По сообщению источника, переход может произойти зимой. Однако, ныне вероятность перехода нигерийца в Ювентус выглядит низкой из-за наличия Душана Влаховича.

Стоит отметить, что Осимхен принадлежит Наполи. Контракт нигерийца с неаполитанцами содержит пункт о выкупе, активировать который могут только иностранные клубы (не итальянские), поэтому Ювентусу придется вести переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

Напомним, сейчас Осимхен играет за Галатасарай. В составе турецкого гранда нигериец провел два матча и отдал два ассиста.

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