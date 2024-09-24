Ярмоленко: Будет интересно проверить себя в игре с Лацио
На старте обновленного формата Лиги Европы Динамо сыграет с Лацио.
На предматчевой пресс-конференции Андрей Ярмоленко ответил на вопросы журналистов.
Футболист киевлян отметил, что игра против итальянского клуба станет хорошей проверкой для «бело-синих».
«Хорошая команда, тактически очень хорошо подкована, играет в агрессивный футбол, поэтому будет интересно проверить себя в этой игре».
Лидер украинского гранда также заверил, что его партнеры и он понимают ответственность, которая ложится на них в этом поединке.
«Всегда интересно играть в еврокубках, тем более в этом году новый формат. Мы понимаем, какой клуб представляем, и понимаем ответственность, которая ложится на нас», - резюмировал Ярмоленко.
Напомним, матч Динамо - Лацио состоится завтра, 25 сентября. На нашем сайте будет онлайн-трансляция.
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