Ярмоленко: Будет интересно проверить себя в игре с Лацио

На старте обновленного формата Лиги Европы Динамо сыграет с Лацио.

На предматчевой пресс-конференции Андрей Ярмоленко ответил на вопросы журналистов.

Футболист киевлян отметил, что игра против итальянского клуба станет хорошей проверкой для «бело-синих».

«Хорошая команда, тактически очень хорошо подкована, играет в агрессивный футбол, поэтому будет интересно проверить себя в этой игре».

Лидер украинского гранда также заверил, что его партнеры и он понимают ответственность, которая ложится на них в этом поединке.

«Всегда интересно играть в еврокубках, тем более в этом году новый формат. Мы понимаем, какой клуб представляем, и понимаем ответственность, которая ложится на нас», - резюмировал Ярмоленко.

Напомним, матч Динамо - Лацио состоится завтра, 25 сентября. На нашем сайте будет онлайн-трансляция.

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