Челси с ассистом Мудрика разгромил соперника в Кубке Лиги

Украинец приложился к выходу клуба в следующий раунд.

В рамках третьего раунда Кубка Лиги Челси встретился с Барроу из четвертого дивизиона Англии.

Уже на 8-ой минуте «синие» открыли счет в матче. Автором гола стал Кристофер Нкунку. Чуть позже он же же оформил дубль.

Еще в первом тайме лондонцы с помощью соперника довели счет до разгромного. В свои ворота отличился Фармен.

Во второй 45-минутке Челси также не заставил долго ждать болельщиков на забитые мячи. Педро Нету отличился с паса Михаила Мудрика, а «точку поставил» тот же Нкунку.

Челси 5:0 Барроу

Голы: Нкунку, 8, 15, 75, Фармен, 28 (авт.), Нету, 48

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