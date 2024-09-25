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Тренер Алавеса возмущен судейскими решениями в матче с Реалом

Луис Гарсия считает, что Эндрик должен был быть удален с поля.
Сегодня, 00:50
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Главный тренер Алавеса Луис Гарсия недоволен судейством в матче против Реала.

Речь идет об эпизоде, который произошел на 83-й минуте матча. Форвард Реала Эндрик ударил коленом соперника в ситуации, когда никто из них даже не владел мячом.

Главный арбитр показал бразильцу желтую карточку, однако Гарсия убежден, что там должна была быть показана красная.

"Эпизод с Эндриком – это красная карточка, мы должны были играть последние 10 минут в большинстве. Намеренный удар Эндрика – это явная красная карточка и ничего больше.

Это красная карточка, больше ничего, я не собираюсь больше об этом говорить. Я говорю о конкретном эпизоде, а красная карточка – это красная карточка, вот и все. Это правда, что им показали еще одну или две желтые карточки, но действия Эндрика – это другое дело: это красная карточка", - цитирует Гарсию Marca.

Баскский клуб сумел отыграть два мяча, но все равно проиграл Реалу.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эндрик

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