Арендованный легионер Динамо получил травму в матче с Лацио

Брайан Себальос потянул мышцу еще в первом тайме.

В рамках первого тура обновленного формата Лиги Европы Динамо встречается с Лацио.

На 20-ой минуте украинский коллектив понес кадровую потерю. Брайан Себальос не сумел продолжить игру.

Колумбийский центрбек потянул заднюю поверхность бедра. Вместо Себальоса появился Кристиан Биловар.

Отметим, что до травмы арендованного у бразильской Форталезы защитника Динамо успело пропустить. За гостей забил Булае Диа на пятой минуте матча.

Сейчас продолжается первый тайм. Счет - 0:1. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция .

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