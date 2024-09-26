Милан не может согласовать контракт с одним из лидеров клуба

Милан и Тео Эрнандес далеки от заключения нового контракта, утверждает Calciomercato.

Напомним, что текущий контракт французского защитника с "россонери" заканчивается в 2026 году.

Потому клуб уже начал переговоры по новому соглашению, но дела идут совсем плохо. 26-летний защитник требует 8 млн евро в год.

Предлложение же Милана не дотягивает до запрашиваемой суммы, а потому сейчас переговоры зашли в тупик.

Издание считает, что исход переговоров будет зависеть от самого Эрнандеса, и захочет ли он пойти навстречу клубу.

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