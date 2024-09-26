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Английские СМИ раскрыли, почему Саутгейт не дал шанса одному из игроков национальной сборной

Энтони Гордон мечтал о Ливерпуле.
Вчера, 21:55
Энтони Гордон / Getty Images
Энтони Гордон / Getty Images

Вингер Ньюкасла Энтони Гордон был слишком отвлечен во время Евро-2024, утверждает The Telegraph.

23-летний футболист рассказывал партнерам, что вот-вот переберется в Ливерпуль, и Саутгейт посчитал, что игрок слишком отвлечен от игр сборной.

В итоге Гордон, проведшей накануне хороший сезон, так и не получил шанса от главного тренера, проведя лишь один матч на Евро.

Более того, к концу трансферного окна Ньюкасл решил свои финансовые проблемы, а Ливерпуль так и не сделал официальное предложение по Гордону.

Сейчас клуб и игрок ведут переговоры о новом контракте, однако Гордон считает, что предложенные варианты не отражают его ценность.

Ранее также тен Хаг озвучил главную проблему Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Гордон

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Английские СМИ раскрыли, почему Саутгейт не дал шанса одному из игроков национальной сборной
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