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Сульшер выразил готовность снова возглавить Манчестер Юнайтед

Нашелся претендент на место Эрика тен Хага который все никак не наладит игру команды.
Сегодня, 11:16
Оле Гуннар Сульшер / Getty Images
Оле Гуннар Сульшер / Getty Images

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер признался, что он готов вернуться в английский клуб.

Нынешний главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг находится под давлением из-за качества игры и результатов команды.

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Обсуждая свое потенциальное возвращение, норвежец сказал: "Если семья просит вас, вы отвечаете "да" каждый день недели". 

"Мне кажется неправильным говорить о работе, которая принадлежит другим людям. Но я говорю "да", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, что Оле Гуннар Сульшер работал во главе манкунианцев практически три года. Но в ноябре 2021 года он был отправлен в отставку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг Оле Гуннар Сульшер

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