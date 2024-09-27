Сульшер выразил готовность снова возглавить Манчестер Юнайтед

Нашелся претендент на место Эрика тен Хага который все никак не наладит игру команды.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер признался, что он готов вернуться в английский клуб.

Нынешний главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг находится под давлением из-за качества игры и результатов команды.

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Обсуждая свое потенциальное возвращение, норвежец сказал: "Если семья просит вас, вы отвечаете "да" каждый день недели".

"Мне кажется неправильным говорить о работе, которая принадлежит другим людям. Но я говорю "да", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, что Оле Гуннар Сульшер работал во главе манкунианцев практически три года. Но в ноябре 2021 года он был отправлен в отставку.

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