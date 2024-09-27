Игрок Челси выбрал одно из качеств Мудрика для идеального футболиста
Коул Палмер выделил скорость украинца.
Лидер лондонского Челси Коул Палмер в рамках сотрудничества АПЛ и EA Sports принял участие в опросе, где составил идеального футболиста из нескольких качеств.
Среди футболистов, чьи качества брал Палмер для своего идеального игрока оказался Михаил Мудрик. Коул считает, что у украинца лучшая скорость.
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- Начнем со скорости.
- Миша или Кайл (Уокер). Все же остановлюсь на Мише.
- Удар?
- Гарри Кейн. Самый легкий из всех.
- Пас?
- Я.
- Дриблинг?
- Фоден.
- Умение играть в защите?
- Колвилл
- Физические способности?
- Кайл Уокер.
- Какой рейтинг был бы у этого игрока в EAFC 25?
- 99
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