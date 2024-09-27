Игрок Челси выбрал одно из качеств Мудрика для идеального футболиста

Лидер лондонского Челси Коул Палмер в рамках сотрудничества АПЛ и EA Sports принял участие в опросе, где составил идеального футболиста из нескольких качеств.

Среди футболистов, чьи качества брал Палмер для своего идеального игрока оказался Михаил Мудрик. Коул считает, что у украинца лучшая скорость.

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- Начнем со скорости.

- Миша или Кайл (Уокер). Все же остановлюсь на Мише.

- Удар?

- Гарри Кейн. Самый легкий из всех.

- Пас?

- Я.

- Дриблинг?

- Фоден.

- Умение играть в защите?

- Колвилл

- Физические способности?

- Кайл Уокер.

- Какой рейтинг был бы у этого игрока в EAFC 25?

- 99

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