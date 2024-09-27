Экс-игрок Челси: Я защищал Мудрика, но тренеры не просто не доверяют ему

Бывший игрок Челси и сборной Англии Глен Джонсон высказался о вероятном будущем Михаила Мудрика в стане «синих».

По словам экс-футболиста, хоть он раньше и защищал украинца, но Михаилу надо идти на кардинальные изменения в своей карьере.

«Мы еще не видели его пиковых качеств. Мы видели вспышки его таланта, и были моменты, когда он выглядел неудержимым, но это было лишь эпизодически.

Сейчас не похоже, что он создан для Премьер-лиги, потому что если бы это было так, мы бы это уже увидели.

Я раньше поддерживал его, но тренеры не просто так не верят в него. Когда он получал игровое время, мы не видели достаточной производительности.

Челси приобрел его за большую сумму, поэтому им придется либо оставить его в своем составе, либо потери на нем, -резюмировал Джонсон.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик хочет покинуть клуб уже зимой.

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