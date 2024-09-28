iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль начнет переговоры о новом контракте с одним из своих лидеров

Мерсисайдцы понемногу начинают выпутываться из неприятной ситуации, которая для них сложилась.
Сегодня, 09:59
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк

Английский Ливерпуль начал работу по хранению своих лидеров.

Как сообщает журналист Николо Скира, «красные» вскоре дадут старт переговорам о продлении контракта с Вирджилом ван Дейком.

Читай также: "Я просто люблю футбол": Экс-форвард Ливерпуля объяснил свой переход в 4-й французский дивизион

Позиция клуба относительно срока нового соглашения неизвестна, но нидерландец хочет получить обновление контракта, который действовал бы до 2027 года.

Отметим, что кроме ван Дейка действующие договоренности с клубом в следующем году истекают у одного из лучших игроков в истории мерсисайдцев Мохамеда Салаха и их воспитанника и также одного из лидеров Трента Александра-Арнольда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вирджил ван Дейк

Статьи по теме

Ливерпуль уверенно разгромил Вест Хэм, доигрывая в большинстве Ливерпуль уверенно разгромил Вест Хэм, доигрывая в большинстве
Манчестер Сити хочет заменить травмированного Родри игроком, который ранее отказал Ливерпулю Манчестер Сити хочет заменить травмированного Родри игроком, который ранее отказал Ливерпулю
Александер-Арнольд намекнул на свое решение о новом контракте с Ливерпулем Александер-Арнольд намекнул на свое решение о новом контракте с Ливерпулем
Ливерпуль расслабленно разгромил Борнмут Ливерпуль расслабленно разгромил Борнмут
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне
Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа13:34
На бывшего игрока сборной Турции совершили попытку покушения
Бокс12:59
"На этот раз я не удивлюсь": Чисора спрогнозировал результат реванша Фьюри с Усиком
Бокс12:31
Хэйни подал в суд на своего последнего соперника, которого дисквалифицировали за допинг
Европа11:51
"Лунин был героем того дня": Беллингем вспомнил четвертьфинал Лиги чемпионов против Ман Сити
Европа11:39
В Ювентусе определились с будущим Погба
Европа11:12
Гвардиола: В Англии нет команды, которую хейтят так же, как Ман Сити
Украина11:10
Экс-футболист сборной Украины оценил выступления Довбика за Рому: У меня не было сомнений в трансфере
Европа10:36
Украинский вратарь близок к тому, чтобы стать одноклубником Мудрика - источник
Украина10:20
Лидер Вереса - о голе в ворота Шахтера: Сбылась мечта моей жизни
Европа09:59
Ливерпуль начнет переговоры о новом контракте с одним из своих лидеров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK