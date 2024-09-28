Ливерпуль начнет переговоры о новом контракте с одним из своих лидеров

Мерсисайдцы понемногу начинают выпутываться из неприятной ситуации, которая для них сложилась.

Английский Ливерпуль начал работу по хранению своих лидеров.

Как сообщает журналист Николо Скира, «красные» вскоре дадут старт переговорам о продлении контракта с Вирджилом ван Дейком.

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Позиция клуба относительно срока нового соглашения неизвестна, но нидерландец хочет получить обновление контракта, который действовал бы до 2027 года.

Отметим, что кроме ван Дейка действующие договоренности с клубом в следующем году истекают у одного из лучших игроков в истории мерсисайдцев Мохамеда Салаха и их воспитанника и также одного из лидеров Трента Александра-Арнольда.

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