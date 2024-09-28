Ливерпуль начнет переговоры о новом контракте с одним из своих лидеров
Английский Ливерпуль начал работу по хранению своих лидеров.
Как сообщает журналист Николо Скира, «красные» вскоре дадут старт переговорам о продлении контракта с Вирджилом ван Дейком.
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Позиция клуба относительно срока нового соглашения неизвестна, но нидерландец хочет получить обновление контракта, который действовал бы до 2027 года.
Отметим, что кроме ван Дейка действующие договоренности с клубом в следующем году истекают у одного из лучших игроков в истории мерсисайдцев Мохамеда Салаха и их воспитанника и также одного из лидеров Трента Александра-Арнольда.
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