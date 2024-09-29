Эрнандес хочет остаться в Милане, но получить значительное повышение зарплаты

Клубу и футболисту предстоит провести переговоры по новому контракту.

Тео Эрнандес проводит в Милане уже шестой сезон, еще и в статусе вице-капитана команды.

Действующий контракт 26-летнего француза с клубом рассчитан до лета 2026 года и, как сообщает SempreMilan со ссылкой на MilanNews, футболист хочет остаться.

Эрнандес хочет быть настоящим лидером команды и, соответственно, хочет, чтобы его новая зарплата соответствовала этому статусу.

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Однако он также знает, что "россонери" не предлагают зарплату уровня Английской Премьер-лиги, и его это вполне устраивает.

По информации источника, предполагается, что игрок попросит зарплату в размере 6-7 миллионов евро в год + бонусы.

В нынешнем сезоне Тео Эрнандес принял участие в семи матчах, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

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