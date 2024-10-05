Реал планирует подписать суперзвезду Наполи

Мадридский Реал продолжает собирать звездный состав. "Сливочные" проявляют предметный интерес к полузащитнику Наполи Хвичи Кварацхелии. Об этом пишет Fichajes.net.

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По информации издания, мадридцы планируют активировать клаусулу грузинского футболиста, которая составляет 74 миллиона евро.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/25 Хвича Кварацхелия провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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