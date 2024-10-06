Анчелотти определился с заменой Карвахалю

Реал будет рассчитывать на внутренние резервы.

Мадридский Реал комфортно обыграл Вильярреал (2:0) в матче испанской Ла Лиги, но потерял ключевого защитника Дани Карвахаля, вынесенного с поля на носилках.

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"Сливочные" подтвердили тяжелую травму испанца, а Карло Анчелотти уже определился с альтернативой:

"Лукас Васкес вселяет в нас большую уверенность. Во время предстоящего международного перерыва у нас есть время поговорить об этом, учитывая, что рынок закрыт и вариантов не так много", - заявил Карло.

Напомним, занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 9 сыгранных матчей.

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