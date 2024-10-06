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ПСЖ интересуется одним из лидеров Манчестер Сити

Эдерсон может сменить клубную прописку.
Сегодня, 14:20
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Французский ПСЖ проявляет интерес к голкиперу Манчестеру Сити Эдерсону. Об этом пишет издание Fichajes.net.

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По данным источника, ПСЖ, который всегда ищет высокопоставленных фигур для поддержки своего проекта, полностью включился в гонку за Эдерсона. Сомнения по поводу игры нынешних вратарей клуба заставили парижский совет всерьез рассмотреть возможность предложения вратаря

Стоит отметить, что прошлым летом к Эдерсону был серьезный интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии, но бразилец остался в Манчестере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдерсон ФК Манчестер Сити

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ПСЖ интересуется одним из лидеров Манчестер Сити
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