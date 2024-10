Ливерпуль на длительный срок потерял ключевого игрока

Бразильский голкипер Ливерпуля Алиссон получил серьезную травму. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, после подробного обследования выяснилось, что голкипер вылетел на длительный срок. Бразилец будет вынужден пропустить около шести недель.

🚨⛔️ Liverpool GK Alisson set to miss around six weeks after new tests results confirmed a hamstring injury, as expected.



Alisson will not return until after the next international break in mid-November, big blow for the Reds. pic.twitter.com/kKBAMY5Eqi