Ливерпуль на длительный срок потерял ключевого игрока

Бразильский голкипер Ливерпуля Алиссон получил серьезную травму. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, после подробного обследования выяснилось, что голкипер вылетел на длительный срок. Бразилец будет вынужден пропустить около шести недель.

🚨⛔️ Liverpool GK Alisson set to miss around six weeks after new tests results confirmed a hamstring injury, as expected.



Alisson will not return until after the next international break in mid-November, big blow for the Reds. pic.twitter.com/kKBAMY5Eqi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2024

Отмечается, что Алиссон вернется в игру не раньше, чем через шесть недель, после ноябрьского международного перерыва.

За это время Ливерпуль сыграет против Челси и Арсенала в АПЛ. А в Лиге чемпионов сойдется с Баварией и Байером.

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