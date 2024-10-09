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Ливерпуль на длительный срок потерял ключевого игрока

Алиссон получил серьезную травму.
Сегодня, 13:22
Алиссон / Getty Images
Алиссон / Getty Images

Бразильский голкипер Ливерпуля Алиссон получил серьезную травму. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, после подробного обследования выяснилось, что голкипер вылетел на длительный срок. Бразилец будет вынужден пропустить около шести недель.

Отмечается, что Алиссон вернется в игру не раньше, чем через шесть недель, после ноябрьского международного перерыва.

За это время Ливерпуль сыграет против Челси и Арсенала в АПЛ. А в Лиге чемпионов сойдется с Баварией и Байером.

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