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Украина победила на старте первого раунда отбора к Евро U-17, отыграв два мяча в матче с Косово

Подопечные Юрия Мороза показали свой характер и торжествовали в важном матче.
Сегодня, 17:31
Украина U-17 / УАФ
Украина U-17 / УАФ

В рамках отбора на Евро U-17, которое состоится в 2025 году Украина встретилась с Косово.

Балканский коллектив ошеломил «желто-голубых» стремительным началом матча, забив дважды еще на старте встречи.

Сначала отличился Рин Ахмети, а затем Лиржон Абдуллаху удвоил преимущество своей команды.

Однако, после неудачного старта подопечные Юрия Мороза смогли оправиться и переломили ход событий в свою пользу. Уже на 25-ю минуту матча Украина вела в счете.

Голами за нашу национальную команду до 17 лет отметились Дмитрий Зудин, который оформил дубль, и Михаил Лусин.

Во втором тайме в ворота Косово отправился еще один мяч, дубль на свой счет сумел записать и вышеупомянутый Лусин.

Отметим, что кроме Косово соперниками Украины в первом квалификационном раунде станут Бельгия и Казахстан. Все матчи этого раунда состоятся в Бельгии.

Косово U-17 - Украина U-17 2:4

Голы: Ахмети, 4, Абдуллаху, 12 - Зудин, 16, 25, Лусин, 24, 52

Косово U-17: Кела, Терлабуки (Хоти, 71), Лугаксия (Вокри, 72), Байрами, Рашица, Шаля (Тахири, 85), Красничи (Граишта, 63), Мустафа, Ахмети, Ука (Буньяку, 63), Абдуллаху.

Украина U-17: Крапивин, Залипка (Калюжный, 83), Онищук, Милокост, Мельник, Джурабаев, Петровский (Ткаченко, 72), Люсин (Слива, 72), Зубрий, Зудин, Андрейко (Шишкевич, 83).

Предупреждения: Ахмети (82) - Онищук (33), Петровский (39), Залипка (58).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Евро U-17

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