"Я наслаждаюсь": Ямаль рассказал, как он справляется с получением популярности

Футболист Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль поделился мыслями о том, как ему живется в роли одного из самых популярных игроков мира.

По словам Ямаля, он комфортно себя чувствует и наслаждается славой.

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"Прошло больше года с момента моего первого попадания в состав сборной Испании, но для меня все прошло очень быстро. Кажется, что прошло два дня.

Я чувствую себя комфортно, сталкиваясь со славой, я наслаждаюсь ею. Жить как футболист и работать над тем, что тебе нравится - это прекрасно.

После Евро меня действительно начало узнавать больше людей, но меня не волнует это. Я справляюсь с этим хорошо", - цитирует слова Ямаля издание Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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