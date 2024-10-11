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Мудрику позволят покинуть Челси зимой - источник

Правда, только на правах аренды.
Сегодня, 18:29
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Лондонский Челси определился с ближайшим будущим Михаила Мудрика.

Как сообщает издание Daily Express, «синие» позволят украинцу сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Сейчас речь идет лишь об аренде до конца текущего сезона.

Игрок и его клуб надеются, что аренда и большее количество игровой практики помогут Михаилу восстановить уверенность в себе и снова начать показывать свои лучшие качества.

Михаил в текущем сезоне провел 8 матчей, отдав 2 результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик попал в рейтинг самых переоцененных игроков в истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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