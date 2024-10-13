Ювентус рассматривает вероятность продажи своего главного бомбардира

У туринского клуба есть условие для продолжения сотрудничества с Душаном Влаховичем.

Ювентус следующим летом может распрощаться со своим ключевым нападающим Душаном Влаховичем.

Как сообщает Corriere dello Sport, "бьянконери" не исключают вероятность продажи 24-летнего футболиста, если тот не продлит контракт с клубом. Следующий этап переговоров с игроком по поводу нового договора запланирован на декабрь.

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Действующий контракт форварда с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Влахович записал на свой счет семь голов и один ассист в девяти матчах за Ювентус во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов Ювентуса входит нападающий Виктор Осимхен.

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