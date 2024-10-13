Ребров: Сборная Чехии не изменилась с предыдущего матча против Украины

Наставник сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями об игре против сборной Чехии.

По словам украинского специалиста, соперник не изменился с последнего поединка против «сине-желтых», который прошел месяц назад.

"У Чехии ничего не изменилось. Прошлую игру они играли почти тем же составом, только центральный защитник пропустил из-за дисквалификации.

Эта команда играет уже много лет почти одним составом. Да, после первой проигранной игры они сменили много игроков, но у них очень сильный состав, есть несколько игроков на каждую позицию. Игроков высокого уровня.

Мы готовимся серьезно, но я всегда говорю, мы должны уважать соперника, но думать о себе и о своей игре", - резюмировал Ребров.

Ранее главный тренер сборной Украины поделился кадровыми новостями перед игрой с Чехией.

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