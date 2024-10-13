Игрок сборной Англии проспорил Тренту круглую сумму денег из-за его гола Финляндии

В рамках 4-го тура Лиги наций Англия победила Финляндию.

Один из голов табил Трент Александр-Арнольд. Защитник "трех львов" благодаря своему результативному удару со штрафного дополнительно заработал 500 фунтов стерлингов.

В своем послематчевом комментарии партнер Трента Джек Грилиш рассказал, что поспорил перед голом Александра-Арнольда, заявив, что тот не сможет реализовать стандарт.

"Я сказал ему: "Если ты забьешь этот штрафной, я дам тебе 500 фунтов стерлингов». Он просто «положил» мяч в ворота, и теперь я ему должен...", - цитирует слова Джека City Report.

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