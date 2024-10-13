Карсли признал, что работа в сборной Англии ему пока что не по силам
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карлси признал, что не подходит для этой должности.
Напомним, накануне англичане обыграли Финляндию, а до этого сенсационно уступили Греции.
При этом Карлси признался, что не подоходит для этой работы, так как сборную Англии должен возглавлять именитый опытный наставник.
"Я особо об этом не думал. Я продолжаю говорить одно и то же. Моей задачей было провести шесть матчей, и я доволен этим. Это привилегированная должность.
Мне действительно нравится эта работа, но последние два дня не доставили мне удовольствия. Я не привык проигрывать в сборной Англии, я тяжело переношу поражения.
Люди всегда будут стараться склонить ситуацию на одну из сторон. Я нахожусь посередине. Мои руководители ясно дали понять, что им от меня нужно. Эта работа заслуживает тренера мирового уровня, который брал трофеи, а я еще на пути к этому", - цитирует Карлси BBC.
Ранее также Гвардиола прокомментировал возможность возглавить Англию.
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