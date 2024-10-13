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Футбол

Карсли признал, что работа в сборной Англии ему пока что не по силам

Специалист считает, что у команды должен был более именитый наставник.
Вчера, 23:57
Ли Карсли / Getty Images
Ли Карсли / Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карлси признал, что не подходит для этой должности.

Напомним, накануне англичане обыграли Финляндию, а до этого сенсационно уступили Греции.

При этом Карлси признался, что не подоходит для этой работы, так как сборную Англии должен возглавлять именитый опытный наставник.

"Я особо об этом не думал. Я продолжаю говорить одно и то же. Моей задачей было провести шесть матчей, и я доволен этим. Это привилегированная должность.

Мне действительно нравится эта работа, но последние два дня не доставили мне удовольствия. Я не привык проигрывать в сборной Англии, я тяжело переношу поражения.

Люди всегда будут стараться склонить ситуацию на одну из сторон. Я нахожусь посередине. Мои руководители ясно дали понять, что им от меня нужно. Эта работа заслуживает тренера мирового уровня, который брал трофеи, а я еще на пути к этому", - цитирует Карлси BBC.

Ранее также Гвардиола прокомментировал возможность возглавить Англию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии

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