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Ливерпуль присмотрел замену своему лидеру в испанском чемпионате

Клуб может подписать Лоика Баде.
Сегодня, 20:08
Лоик Баде / Getty Images
Лоик Баде / Getty Images

Ливерпуль может подписать защитника Севильи Лоика Баде, пишет 90Min.

24-летний француз рассматривается клубом в качестве потенциальной замены Вирджилу ван Дейку.

Защитнику уже 33 года, а его контракт с клубом заканчивается уже летом. К тому же, до сих пор неизвестно, будет ли Ливерпуль продлевать с ним контракт.

Баде же неожиданно раскрылся после перехода в Севилью и даже был вызван в сборную Франции. Однако клуб испытывает серьезные финансовые трудности, которые пытается решить за счет игрока.

Летом Баде отклонил предложение Штутгарта, а затем сорвался его переход в Рому. Севилья передподписала с ним контракт, установив отступные в размере 60 млн евро.

Однако из-за проблем с финансами, Ливерпуль может попытаться подписать защитника по существенно сниженой цене - в районе 20 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Милан намерен перехватить талантливого игрока у Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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