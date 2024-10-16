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Ливерпуль интересуется одноклубником Трубина

Альваро Каррерас может сменить клуб.
Сегодня, 14:25
Альваро Каррерас / Getty Images
Альваро Каррерас / Getty Images

Ливерпуль планирует подписать Альваро Каррераса из лиссабонской Бенфики. Об этом пишет O Jogo.

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По информации источника, в подписании защитника лично заинтересован главный тренер англичан Арне Слот, который видит в испанце альтернативу Эндрю Робертсону.

Стоит отметить, Каррерас перебрался в Португалию только прошлым летом из Манчестер Юнайтед. "Орлы" заплатили за футболиста около шести миллионов евро. Ливерпуль может оформить трансфер за 50 миллионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Бенфика Альваро Каррерас

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