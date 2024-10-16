Ливерпуль интересуется одноклубником Трубина

Ливерпуль планирует подписать Альваро Каррераса из лиссабонской Бенфики. Об этом пишет O Jogo.

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По информации источника, в подписании защитника лично заинтересован главный тренер англичан Арне Слот, который видит в испанце альтернативу Эндрю Робертсону.

Стоит отметить, Каррерас перебрался в Португалию только прошлым летом из Манчестер Юнайтед. "Орлы" заплатили за футболиста около шести миллионов евро. Ливерпуль может оформить трансфер за 50 миллионов.

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