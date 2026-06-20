Моуринью заблокировал трансфер ключевого игрока Реала

Альваро Каррерас останется в Реале.

По имеющейся информации, на левого защитника рассчитывают в следующем сезоне, ведь другой игрок на его позиции, Фран Гарсия, скорее всего покинет команду.

В поддержку испанца высказался сам новый тренер Реала - Жозе Моуринью. Он заявил, что будет использовать Альваро в качестве резервного варианта на позиции левого защитника за Марком Кукурельей.

Добавим, что Каррераса хотел подписать Хаби Алонсо после того, как возглавил Челси, ведь испанскому специалисту нравилась игра защитника.

🚨 Álvaro Carreras expected to stay at Real Madrid this summer.



José Mourinho open to keeping former Benfica LB as backup for Cucurella as Fran García can leave the club.



🎥➕ https://t.co/FHEJIeQaqa pic.twitter.com/MlLeYMursN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

К слову, стали известны детали трансферной сделки Гримальдо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!