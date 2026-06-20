iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Моуринью заблокировал трансфер ключевого игрока Реала

Новый наставник "сливочных" доверяет Каррерасу.
Сегодня, 14:37       Автор: Валентина Чорноштан
Альваро Каррерас / Getty Images
Альваро Каррерас / Getty Images

Альваро Каррерас останется в Реале.

По имеющейся информации, на левого защитника рассчитывают в следующем сезоне, ведь другой игрок на его позиции, Фран Гарсия, скорее всего покинет команду.

В поддержку испанца высказался сам новый тренер Реала - Жозе Моуринью. Он заявил, что будет использовать Альваро в качестве резервного варианта на позиции левого защитника за Марком Кукурельей.

Добавим, что Каррераса хотел подписать Хаби Алонсо после того, как возглавил Челси, ведь испанскому специалисту нравилась игра защитника.

К слову, стали  известны детали трансферной сделки Гримальдо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид Жозе Моуринью Альваро Каррерас

Статьи по теме

Реал рассматривает трансфера еще одного защитника Реал рассматривает трансфера еще одного защитника
Стали известны подробности подписания Ливерпулем Муньоса Стали известны подробности подписания Ливерпулем Муньоса
Реал объявил о подписании защитника Ливерпуля Реал объявил о подписании защитника Ливерпуля
Реал объявил о переходе Бернарду Реал объявил о переходе Бернарду

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Германии и Нидерланд
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров
Калинина не сумела пробиться на турнир в Берлине
просмотров

Последние новости

Формула 114:53
Стало известно, какой Гран-при получит спринт в 2027 году
Европа14:37
Моуринью заблокировал трансфер ключевого игрока Реала
НБА14:18
Селтикс переключились на форварда Нового Орлеана, вместо Янниса
Формула 113:49
Раскрылись детали пакета обновлений Астон Мартин
ЧМ-202613:20
Вингер Бразилии рискует пропустить оставшиеся матчи сборной
Европа12:51
Стали известны детали трансферной сделки Гримальдо
Бокс12:25
Уоррен назвал сроки реванша Дюбуа – Уордли
НБА11:48
Портленд серьёзно заинтересовался звездой Бостона
Европа11:16
Рома работает над трансфером экс-защитника Шахтера
Формула 110:49
Феррари планирует очередное обновление в Австрии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK