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Лукаку - о выступлении на ЧМ-2022: Целую неделю плакал каждый день

Форвард тяжело воспринял ничью с Хорватией.
Сегодня, 19:40
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард сборной Бельгии и Наполи Ромелу Лукаку признался, как тяжело перенес вылет национальной команды на ЧМ-2022.

Напомним, что Бельгия вылетела на групповой стадии, заняв третье место. В финальном поединке команда не сумела обыграть Хорватию, а Лукаку упустил четыре голевых момента.

Форвард признался, что после того матча впервые в жизни ощутил себя сломленным, уехал в отпуск, где проплакал целую неделю.

"Итак, мы играли с Хорватией, счет был 0:0, и я сказал себе: "Есть надежда". Потом я вышел на замену, и вы, ребята, знаете, как прошла игра – я упустил четыре отличных момента. Так решил Бог, никаких проблем.

Но последствия начались, когда я ударил кулаком по скамейке запасных – тогда-то и выплеснулось все мое разочарование. Я играю в футбол 23 года, и впервые почувствовал себя так, как тогда. Я никогда не думал о депрессии, но, клянусь, когда я уехал в отпуск, то целую неделю плакал каждый день. Я был сломлен физически и морально.

Стоит выразить огромную благодарность Тьерри Анри – он звонил мне по три раза в день, спрашивая: "Ты в порядке? Как у тебя с психикой?" Потому что он знает, каково это. Он такой же, как и я, он дышит футболом, он знает все. Он смотрит все матчи и знает, что я помешан на футболе", - приводит слова Лукаку Daily Mail.

Ранее также Месси назвал своего фаворита на Золотой мяч.

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